Астрономы обнаружили потенциально обитаемую суперземлю

Экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды.

Экзопланета располагается в обитаемой зоне звезды N+1

Международная группа астрономов заявила об обнаружении суперземли, которая находится в обитаемой зоне своей материнской звезды. О своем открытии исследователи сообщили на сайте arXiv.org

Обнаруженная экзопланета располагается на расстоянии 21 светового года от Земли, ее масса в 2,8 раз больше, чем у нашей планеты. Небесное тело вращается вокруг звезды GJ 625, которая примерно в три раза меньше и легче Солнца.

Оборот вокруг светила планета совершает за 14,6 земных дня. Она располагается на расстоянии 0,8 астрономической единицы от звезды, что позволяет предположить, что планета находится в обитаемой зоне светила, то есть, на ней может присутствовать жидкая вода.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.