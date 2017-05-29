Apple занимается разработкой чипа для управления искусственным интеллектом - СМИ

Компания разрабатывает чип Neural Engine.

Apple создаст чип для управления искусственным интеллектом

Компания Apple разрабатывает чип под названием Neural Engine, предназначенный для обработки искусственного интеллекта в основе виртуального помощника Siri.

Разрабатываемый чип будет отвечать за распознавание лица и голоса, взяв на себя часть нагрузки с центрального процессора. Это должно положительно сказаться на времени автономной работы мобильных устройств Apple и скорости обработки информации.

Согласно данным инсайдеров, Apple уже тестирует чип Neural Engine в прототипах новых iPhone и даже может открыть к нему доступ сторонним разработчикам, как это было ранее с Siri и Touch ID.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.