Топ Новости
<
>

Apple занимается разработкой чипа для управления искусственным интеллектом - СМИ

29 мая в 11:32

Компания разрабатывает чип Neural Engine.

Apple
Apple создаст чип для управления искусственным интеллектом
Компания Apple разрабатывает чип под названием Neural Engine, предназначенный для обработки искусственного интеллекта в основе виртуального помощника Siri.

Разрабатываемый  чип будет отвечать за распознавание лица и голоса, взяв на себя часть нагрузки с центрального процессора. Это должно положительно сказаться на времени автономной работы мобильных устройств Apple и скорости обработки информации.

Согласно данным инсайдеров, Apple уже тестирует чип Neural Engine в прототипах новых iPhone и даже может открыть к нему доступ сторонним разработчикам, как это было ранее с Siri и Touch ID.

Читайте также: Капитализация Apple превысила $ 800 млрд

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: 4pda.ru
Читайте также
Тэги Apple iPhone смартфон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...