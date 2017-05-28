"Зенит" отправил в отставку Луческу

Российский клуб прекратил сотрудничество с бывшим тренером "Шахтера".
Луческу возглавил "Зенит" перед стартом этого сезона, заключив двухлетнее соглашение. Питерцы финишировали на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России, которое не дает команде возможности выступать в Лиге чемпионов.
Румынский тренер у руля "Зенита" не сумел показать хороших результатов и в еврокубках. Его команда вылетела из Лиги Европы еще в феврале на стадии 1/16 финала.
Напомним, ассистентом Луческу в тренерском штабе "Зенита" был экс-полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук.fc-zenit.ru