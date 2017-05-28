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"Зенит" отправил в отставку Луческу

28 мая в 22:05

Российский клуб прекратил сотрудничество с бывшим тренером "Шахтера".

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Луческу остался без работы
fc-zenit.ru
Бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу покинул должность главного тренера питерского "Зенита". Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

Луческу возглавил "Зенит" перед стартом этого сезона, заключив двухлетнее соглашение. Питерцы финишировали на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России, которое не дает команде возможности выступать в Лиге чемпионов.

Румынский тренер у руля "Зенита" не сумел показать хороших результатов и в еврокубках. Его команда вылетела из Лиги Европы еще в феврале на стадии 1/16 финала.

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Напомним, ассистентом Луческу в тренерском штабе "Зенита" был экс-полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук.

По материалам: fc-zenit.ru
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Тэги Луческу Зенит футбол
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