В следующем сезоне баскетбольной Суперлиги будет восемь команд

Президия Федерации баскетбола Украины рассмотрела важные вопросы по проведению следующего сезона в чемпионате страны.

Команд в элите станет меньше ФБУ

В Киеве состоялось заседание Президии Федерации баскетбола Украины (ФБУ). На нем были рассмотрены ряд организационных вопросов, в том числе касательно следующего

Официальный сайт ФБУ сообщил, что по итогам заседания было решено, что в следующем сезоне в мужской Суперлиге будут выступать 8 команд. Прошлый сезон в Суперлиге завершили 10 коллективов.

"Мы делаем очередной шаг вперед и хотим поднять турнир на качественно новый уровень. Это касается и залов, в которых выступают команды. Мы хотим, чтобы в следующем сезоне команды выступали в хороших залах и это правильно, ведь это лицо баскетбола. Уверен, что конкуренция в чемпионате повысится, и это будет касаться не только борьбы за награды, но и второй части турнирной таблицы", - сказал президент ФБУ Михаил Бродский.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом мужской Суперлиги стал "Будивельник".