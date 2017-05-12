В следующем сезоне "Металлист 1925" планирует стать профессиональным клубом

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Итоговой целью харьковского клуба является возвращение в Премьер-лигу.

Харьковская команда пока остается в любительском чемпионате ФК Металлист

Генеральный директор "" Владимир Линке рассказал о планах клуба на ближайшее будущее. Уже в следующем сезоне "Металлист 1925", который выступает в любительском чемпионате страны, может стать профессиональным клубом.

"Мы стремимся только вперед и как можно быстрее. Планы - вернуться в Премьер-лигу. У нас есть несколько спонсоров, которые любят футбол. Есть клуб болельщиков, и все фанаты, вступившие в него, вносят членские взносы, сами решая, на что их тратить", - цитирует Линке Footboom.

"Безусловно, у нас все документы готовы. В мае ждем подтверждение из Федерации футбола Украины. У нас работают опытные люди, которые не один год трудились в спортивных структурах. Они знают, что и как. Поэтому нам удалось все сделать по букве закона. Думаю, в следующем сезоне "Металлист 1925" уже будет выступать в качестве профессионального клуба".

"Мы понимаем, что во Второй лиге этого бюджета хватать не будет, поэтому менеджеры и коммерческая структура ведут работу по его увеличению".

Ранее сообщалось, что матч "Металлиста 1925" в любительском чемпионате Украины посетили почти 10 тысяч зрителей.