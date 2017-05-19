Украинский тренер Скрипник может возглавить российский "Локомотив" – СМИ

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Предыдущим место работы украинского специалиста был бременский "Вердер".

Скрипник работал главным тренером "Вердера" с октября 2014 года по сентябрь 2016 года Bild.de

Украинский специалиств летнее межсезонье может стать главным тренером московского "Локомотива".

Назначение Скрипника может состояться после заседания совета директоров клуба по окончании сезона. Вероятен и вариант, при котором нынешний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сохранит свой пост.

Срок контракта Семина истекает после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один сезон. Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможной смене тренера до окончания чемпионата.

Напомним, Скрипник работал главным тренером "Вердера" с октября 2014 года по сентябрь 2016 года.

Под руководством Семина "Локомотив" стал обладателем Кубка России в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси.