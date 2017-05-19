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Украинский тренер Скрипник может возглавить российский "Локомотив" – СМИ

19 мая в 09:39

Предыдущим место работы украинского специалиста был бременский "Вердер".

Скрипник
Скрипник работал главным тренером "Вердера" с октября 2014 года по сентябрь 2016 года
Bild.de
Украинский специалист Виктор Скрипник в летнее межсезонье может стать главным тренером московского "Локомотива".

Назначение Скрипника может состояться после заседания совета директоров клуба по окончании сезона. Вероятен и вариант, при котором нынешний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сохранит свой пост.

Срок контракта Семина истекает после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один сезон. Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможной смене тренера до окончания чемпионата.

Напомним, Скрипник работал главным тренером "Вердера" с октября 2014 года по сентябрь 2016 года.

Под руководством Семина "Локомотив" стал обладателем Кубка России в текущем сезоне.

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Ранее сообщалось, что Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси.

По материалам: Спорт-Экспресс
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Тэги тренер Скрипник Россия Локомотив футбол
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