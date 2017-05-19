Украинский тренер Скрипник может возглавить российский "Локомотив" – СМИ

Предыдущим место работы украинского специалиста был бременский "Вердер".
Назначение Скрипника может состояться после заседания совета директоров клуба по окончании сезона. Вероятен и вариант, при котором нынешний главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сохранит свой пост.
Срок контракта Семина истекает после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один сезон. Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможной смене тренера до окончания чемпионата.
Напомним, Скрипник работал главным тренером "Вердера" с октября 2014 года по сентябрь 2016 года.
Под руководством Семина "Локомотив" стал обладателем Кубка России в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси.Спорт-Экспресс