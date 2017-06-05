Украинский тренер Григорчук продолжит возглавлять "Габалу"

Азербайджанский клуб продлит контракт со специалистом.

Григорчук останется в "Габале" еще на один сезон azerisport.com

Украинский тренерпродлит контракт с "Габалой" и продолжит работу в чемпионате Азербайджана. Об этом сообщает azerisport.com.

Новое соглашение будет рассчитано на 1 год, до лета 2018 года.

В минувшем сезоне "Габала" завоевала серебряные награды чемпионата Азербайджана, что является лучшим результатом в истории клуба. Отметим, что в составе команды выступают украинцы Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб.

Григорчук возглавил "Габалу" в январе 2015 года. До этого тренер работал в латвийских "Динабурге" и "Вентспилсе", а также в запорожском "Металлурге" и одесском "Черноморце". В сезонах 2014/15 и 2015/16 "Габала" под руководством Григорчука становилась бронзовым призером первенства.

Ранее сообщалось, что Григорчук получал удаление в трех матчах за сезон.