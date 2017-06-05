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Украинский тренер Григорчук продолжит возглавлять "Габалу"

5 июня в 10:37

Азербайджанский клуб продлит контракт со специалистом.

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Григорчук останется в "Габале" еще на один сезон
azerisport.com
Украинский тренер Роман Григорчук продлит контракт с "Габалой" и продолжит работу в чемпионате Азербайджана. Об этом сообщает azerisport.com.

Новое соглашение будет рассчитано на 1 год, до лета 2018 года.

В минувшем сезоне "Габала" завоевала серебряные награды чемпионата Азербайджана, что является лучшим результатом в истории клуба. Отметим, что в составе команды выступают украинцы Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб.

Григорчук возглавил "Габалу" в январе 2015 года. До этого тренер работал в латвийских "Динабурге" и "Вентспилсе", а также в запорожском "Металлурге" и одесском "Черноморце". В сезонах 2014/15 и 2015/16 "Габала" под руководством Григорчука становилась бронзовым призером первенства.

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Ранее сообщалось, что Григорчук получал удаление в трех матчах за сезон.

По материалам: azerisport.com
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Тэги Григорчук Габала футбол
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