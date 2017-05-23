Украинский стрелок Коростылев с мировым рекордом победил на Кубке мира

Павлу Коростылеву не было равных в Мюнхене в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Результат Коростылева стал новым мировым рекордом среди молодежи НОК Украины

Павел Коростылев победил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который состоялся в немецком Мюнхене.

В стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) 19-летний чемпион Юношеских Олимпийских игр в Нанкине 2014 года не оставил соперникам шансов и занял высшую ступень на пьедестале почета.

На пути к "золоту" Коростылев обошел таких титулованных стрелков, как четырехкратный Олимпийский чемпион Чин Джон О (Корея) и экс-чемпион мира Томоюки Мацуда (Япония), которые заняли второе и третье место соответственно.

Стоит отметить, что результат Коростылева стал новым мировым рекордом среди молодежи.

Ранее украинка Конарева стала победительницей международного турнира по пулевой стрельбе.