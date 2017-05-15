Украинский боксер Далакян может провести бой за титул чемпиона мира

Боксер из Днепра стал обязательным претендентом на титул WBA.
22 апреля в Киеве Далакян защитил титул WBA Continental, нокаутировав в шестом раунде мексиканца Луиса Мануэля Мациаса. Этот успех позволил Артему подняться на первое место рейтинга WBA в своей весовой категории и стать обязательным претендентом на титул.
Таким образом, до конца года должен состояться титульный бой с участием Далакяна, который попытается отобрать пояс у японца Кадзуто Иоки (22-1, 13 КО). Стороны должны начать переговоры в ближайшее время.
Напомним, в апреле украинец Макс Бурсак потерпел поражение и не смог стать чемпионом мира.ZN.UA