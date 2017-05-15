Топ Новости
<
>

Украинский боксер Далакян может провести бой за титул чемпиона мира

15 мая в 11:25

Боксер из Днепра стал обязательным претендентом на титул WBA.

123
Далакян может провести бой с японским чемпионом
boxnews.com.ua
Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) стал обязательным претендентом на титул WBA в наилегчайшем весе. Об этом сообщила промоутерская компания Union Boxing Promotion.

22 апреля в Киеве Далакян защитил титул WBA Continental, нокаутировав в шестом раунде мексиканца Луиса Мануэля Мациаса. Этот успех позволил Артему подняться на первое место рейтинга WBA в своей весовой категории и стать обязательным претендентом на титул.

Таким образом, до конца года должен состояться титульный бой с участием Далакяна, который попытается отобрать пояс у японца Кадзуто Иоки (22-1, 13 КО). Стороны должны начать переговоры в ближайшее время.

Читайте также: Деревянченко одержал уверенную победу над боксером из Ямайки

Напомним, в апреле украинец Макс Бурсак потерпел поражение и не смог стать чемпионом мира.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Далакян бокс бой
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ