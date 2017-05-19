Украинский арбитр получил назначение на полуфинал баскетбольной Евролиги

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Вместе с украинцем будут работать Олег Латышев и Луиджи Ламоника.

Матч состоится сегодня ФБУ

Украинский арбитробслужит полуфинальный матч Евролиги между испанским "Реалом" и турецким "Фенербахче", который состоится сегодня, 19 мая, в Стамбуле.

Вместе с украинцем на поединке будут работать Олег Латышев (Латвия) и Луиджи Ламоники (Италия).

Напомним, что Рыжик будет работать на решающих противостояниях еврокубка в седьмой раз.

Также в начале апреля украинец обслужил финал Еврокубка между "Валенсией" и "Уникахой", а в августе работал в финальном матче олимпийского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии.

Также Рыжик уже работал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и обслуживал поединки чемпионата мира и Евробаскета.

Ранее были представлены лучшие моменты финала баскетбольной Суперлиги.