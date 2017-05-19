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Украинский арбитр получил назначение на полуфинал баскетбольной Евролиги

19 мая в 12:14

Вместе с украинцем будут работать Олег Латышев и Луиджи Ламоника.

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Матч состоится сегодня
ФБУ
Украинский арбитр Борис Рыжик обслужит полуфинальный матч Евролиги между испанским "Реалом" и турецким "Фенербахче", который состоится сегодня, 19 мая, в Стамбуле.

Вместе с украинцем на поединке будут работать Олег Латышев (Латвия) и Луиджи Ламоники (Италия).

Напомним, что Рыжик будет работать на решающих противостояниях еврокубка в седьмой раз.

Также в начале апреля украинец обслужил финал Еврокубка между "Валенсией" и "Уникахой", а в августе работал в финальном матче олимпийского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии.

Также Рыжик уже работал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и обслуживал поединки чемпионата мира и Евробаскета.

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Ранее были представлены лучшие моменты финала баскетбольной Суперлиги.

По материалам: sportarena.com
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Тэги баскетбол Еврокубки арбитр
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