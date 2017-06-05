Украинские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Румынии

В категории + 78 кг награды выиграли сразу три украинки.

Украинцы удачно выступили на турнире по дзюдо XSport.ua

успешно выступила на первенстве European Judo Open 2017, завоевав в Бухаресте полный комплект медалей.

У женщин главным успехом стало "золото" в категории + 78 кг, которое покорилось Галине Тарасовой. В финальной схватке украинка иппоном одолела соотечественницу Василину Кириченко. "Бронзу" в этом весе взяла еще одна дзюдоистка из Украины Анастасия Сапсай.

У мужчин чемпионом в весовой категории 66 кг из сборной Украины стал Геворг Хачатрян, который в финале разобрался с испанцем Альберто Гайтеро. Еще две "бронзы" украинцы взяли в двух категориях: до 100 кг третье место у Андрея Савицкого, а свыше 100 кг - у Андрея Колесника.

Эти успехи позволили сборной Украины занять второе место в общекомандном зачете, уступив лишь Франции, у которой 4 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

Ранее украинские дзюдоисты выиграли чемпионат Европы.