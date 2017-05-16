Украинская бегунья Плотицына с личным рекордом сезона выиграла турнир во Франции

Украинке не было равных в беге на 100 метров с барьерами.

В финале Плотицына победила с результатом 13,05 секунд ФЛАУ

Лидер сборной Украиныв беге на 100 метров с барьерами Анна Плотицына с личным рекордом сезона выиграла международный турнир Meeting Elite de Montgeron во французском Монжероне.

В финале Плотицына победила с результатом 13,05 секунд, однако при этом был попутный ветер со скоростью +2,2 м/с.

Личным рекордом сезона для Плотицыной стало время 13,08 с – результат, с которым она выиграла в предварительном забеге, где ветер не превышал допустимые нормы (+1,3 м / с).

Также в Монжероне в беге на 100 м с барьерами выступала украинка Елена Яновская, однако в финал она выйти не сумела (13,86 с).

Ранее украинки Плотицына и Килипко выиграли легкоатлетический турнир в Мадриде.