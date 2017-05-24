Украинка Антонова стала серебряным призером Олимпиады-2008

Украинская легкоатлетка поднялась на второе место из-за дисквалификации соперницы.

Антонова завоевала в Пекине "бронзу", но теперь получит серебряную медаль ФЛАУ

Международный олимпийский комитет Украины принял решение отдать "серебро" в метании диска на Олимпиаде-2008Елене Антоновой. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

18 августа 2008 года Антонова с результатом 62,59 м стала третьей в метании диска, уступив американке Стеффани Браун Трефтон и кубинке Ярелис Барриос.

Однако в итоге Барриос была дисквалифицирована за допинг после перепроверки проб с Игр - ее результат был аннулирован. Таким образом, "серебро" кубинки перешло Антоновой.

Итоговый результат сборной Украины в Пекине с учетом серебряной медали Елены - 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых наград, что является пятым показателем в медальном зачете.

Напомним, в апреле пятеро российских легкоатлетов признались в употреблении допинга.