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Украинка Антонова стала серебряным призером Олимпиады-2008

24 мая в 18:48

Украинская легкоатлетка поднялась на второе место из-за дисквалификации соперницы.

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Антонова завоевала в Пекине "бронзу", но теперь получит серебряную медаль
ФЛАУ
Международный олимпийский комитет Украины принял решение отдать "серебро" в метании диска на Олимпиаде-2008 украинской легкоатлетке Елене Антоновой. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

18 августа 2008 года Антонова с результатом 62,59 м стала третьей в метании диска, уступив американке Стеффани Браун Трефтон и кубинке Ярелис Барриос.

Однако в итоге Барриос была дисквалифицирована за допинг после перепроверки проб с Игр - ее результат был аннулирован. Таким образом, "серебро" кубинки перешло Антоновой.

Итоговый результат сборной Украины в Пекине с учетом серебряной медали Елены - 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых наград, что является пятым показателем в медальном зачете.

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Напомним, в апреле пятеро российских легкоатлетов признались в употреблении допинга.

По материалам: ФЛАУ
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Тэги легкая атлетика Пекин Олимпиада Антонова
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