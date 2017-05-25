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Украинец Руденко проведет бой с Поветкиным

25 мая в 00:26

Боксер из Днепра выступит в рамках боксерского шоу в Москве.

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Руденко проведет бой в России
ТАСС
Украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) выйдет на ринг 1 июля в Москве против россиянина Александра Поветкина (31-1, 23 КО). Об этом сообщил ТАСС.

Эту информацию подтвердил вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который является промоутером Поветкина.

Напомним, 37-летний российский боксер дважды сдал положительную допинг-пробу, сорвав поединки с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем этого пояса Бермейном Стиверном.

Руденко в последний раз боксировал в декабре прошлого года в Киеве, когда победил Джейсона Бергмана и защитил пояс WBC International Silver.

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Ранее сообщалось, что Руденко улучшил свою позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

По материалам: ТАСС
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Тэги бокс бой Поветкин Руденко
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