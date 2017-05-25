Украинец Руденко проведет бой с Поветкиным

Боксер из Днепра выступит в рамках боксерского шоу в Москве.
Эту информацию подтвердил вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который является промоутером Поветкина.
Напомним, 37-летний российский боксер дважды сдал положительную допинг-пробу, сорвав поединки с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем этого пояса Бермейном Стиверном.
Руденко в последний раз боксировал в декабре прошлого года в Киеве, когда победил Джейсона Бергмана и защитил пояс WBC International Silver.
Ранее сообщалось, что Руденко улучшил свою позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).ТАСС