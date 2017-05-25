Украинец Руденко проведет бой с Поветкиным

Боксер из Днепра выступит в рамках боксерского шоу в Москве.

Руденко проведет бой в России ТАСС

Украинский боксер Андрей Руденко (31-2, 19 КО) выйдет на ринг 1 июля в Москве против россиянина(31-1, 23 КО). Об этом сообщил ТАСС.

Эту информацию подтвердил вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский, который является промоутером Поветкина.

Напомним, 37-летний российский боксер дважды сдал положительную допинг-пробу, сорвав поединки с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем этого пояса Бермейном Стиверном.

Руденко в последний раз боксировал в декабре прошлого года в Киеве, когда победил Джейсона Бергмана и защитил пояс WBC International Silver.

Ранее сообщалось, что Руденко улучшил свою позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).