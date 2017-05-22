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Триумф Элины Свитолиной в Риме - фотогалерея

22 мая в 13:51

Украинская теннисистка одержала самую серьезную победу в своей карьере, далеко оторвавшись от соотечественниц.

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Фото EPA / ETTORE FERRARI

Главной спортивной новостью прошедшей недели стала победа украинской теннисистки Элины Свитолиной на престижном римском турнире категории Premier 5 с призовым фондом в 3 миллиона евро. Воскресная победа над Симоной Халеп из Румынии стала для 22-летней теннисистки четвертым триумфом в сезоне и самым серьезным в ее карьере.

Данный успех позволил Элине установить новый личный и национальный рекорд в рейтинге WTA – ни одна украинская теннисистка ранее не поднимались выше 10-й строчки. Теперь же главная надежда украинского тенниса разом прибавила 6 позиций и расположилась на шестом месте в таблице WTA.

На торжественной церемонии награждения произошел небольшой курьез. Во время своей речи украинская теннисистка случайно уронила крышку кубка. Оправившись от легкого шока, она успела поднять часть трофея раньше подбежавших организаторов.

 

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Свитолина стала шестой ракеткой мира и возглавила чемпионскую гонку WTA.

 

По материалам: EPA
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Тэги теннис Свитолина Рим курьез Кубок рекорд
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