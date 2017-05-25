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Тотовицкий вернулся в "Шахтер"

25 мая в 15:42

Аренда украинского полузащитника в чемпионате Бельгии подошла к концу.

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Тотовицкий пока не знает, где продолжит карьеру
Sport Arena
Полузащитник Андрей Тотовицкий покинул бельгийский "Кортрейк" и вернулся в Украину, так как аренда игрока, который принадлежит донецкому "Шахтеру", подошла к концу.

"У "Кортрейка" не было опции выкупа, поэтому я возвращаюсь в расположение Шахтера. В Бельгии завершился сезон, я вернулся в Украину. Когда со мной свяжутся из "Шахтера", тогда станет ясно, что делаем дальше", - цитирует украинского футболиста "Футбол 24".

Тотовицкий был арендован бельгийским "Кортрейком" у "горняков" в начале текущего сезона, после чего провел за бельгийскую команду 23 поединка во всех турнирах, забив 5 голов.

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Ранее Тотовицкий вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии.

По материалам: Football24.ua
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Тэги Тотовицкий футбол Шахтер Кортрейк
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