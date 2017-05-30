Шелестюк проведет следующий бой в июле

Украинский боксер планирует провести очередной поединок в США уже через месяц.
При этом имя соперника украинца будет объявлено позже. Стоит отметить, что Шелестюк должен был драться в апреле, но его выход на ринг так и не состоялся из-за травмы ноги.
Украинец в последний раз боксировал в ноябре прошлого года, когда сумел одолеть американца с мексиканскими корнями Джейми Эрреру решением судей.
Напомним, свои два титула Шелестюк выиграл в Лас-Вегасе 6 ноября 2015 года, сумев одолеть единогласным решением судей россиянина Асланбека Козаева.boxingnews.com.ua