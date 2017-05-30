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Шелестюк проведет следующий бой в июле

30 мая в 11:55

Украинский боксер планирует провести очередной поединок в США уже через месяц.

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Шелестюк снова проведет бой в США
BoxingScene
Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и обладатель титулов Интерконтинентального чемпиона WBA и чемпиона WBO NABO Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) выйдет на ринг 1 июля. Об этом сообщает Boxing News.

При этом имя соперника украинца будет объявлено позже. Стоит отметить, что Шелестюк должен был драться в апреле, но его выход на ринг так и не состоялся из-за травмы ноги.

Украинец в последний раз боксировал в ноябре прошлого года, когда сумел одолеть американца с мексиканскими корнями Джейми Эрреру решением судей.

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Напомним, свои два титула Шелестюк выиграл в Лас-Вегасе 6 ноября 2015 года, сумев одолеть единогласным решением судей россиянина Асланбека Козаева.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Шелестюк бокс бой
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