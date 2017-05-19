Самолет с игроками "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Бразилии

Самолет был вынужден сесть в Порту-Алегри.
Из-за проблем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шапеко воздушное судно было вынуждено сесть в Порту-Алегри.
Сообщается, что до дома футболисты отправились из Порту-Алегри на автобусе, дорога заняла 11 часов.
Напомним, самолет с футболистами "Шапекоэнсе" разбился в ноябре прошлого года, когда команда направлялась в Медельин на первый поединок финала Кубка Южной Америки.
По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии погиб 71 человек, включая 19 футболистов команды и главного тренера Кайо Жуниора. Выжили только три футболиста: голкипер Жаксон Фолман и защитники Алан Рускел и Элио Нето.
Ранее "Шапекоэнсе" выиграл первый титул после авиакатастрофы.Tribuna.com