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Самолет с игроками "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Бразилии

19 мая в 13:00

Самолет был вынужден сесть в Порту-Алегри.

Шапекоэнсе
Проблемы коснулись воздушно-посадочной полосы
Самолет с командой "Шапекоэнсе" сделал вынужденную посадку после вылета из Буэнос-Айреса по итогам матча Кубка Либертадорес с "Ланусом" (2:1).

Из-за проблем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шапеко воздушное судно было вынуждено сесть в Порту-Алегри.

Сообщается, что до дома футболисты отправились из Порту-Алегри на автобусе, дорога заняла 11 часов.

Напомним, самолет с футболистами "Шапекоэнсе" разбился в ноябре прошлого года, когда команда направлялась в Медельин на первый поединок финала Кубка Южной Америки.

По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии погиб 71 человек, включая 19 футболистов команды и главного тренера Кайо Жуниора. Выжили только три футболиста: голкипер Жаксон Фолман и защитники Алан Рускел и Элио Нето.

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Ранее "Шапекоэнсе" выиграл первый титул после авиакатастрофы.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги самолет футбол Шапекоэнсе авиакатастрофа
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