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На украинские футбольные матчи ставят минимум 20 миллионов евро в неделю - Баранка

29 мая в 21:18

Глава комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о ситуации с договорными поединками в Украине.

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Баранка уже оценил масштабы проблемы с договорными играми
ФФУ
Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка заявил, что через несколько недель появятся первые результаты его работы.

"У нас есть матчи, которые играются либо на локальных, либо на больших азиатских рынках. В Украине ставки идут через оба рынка. Если ставки идут на азиатские рынки, то ситуация более опасна. Это говорит о том, что участники - серьезная организация, которая стоит за этими договорными играми.

Каждую неделю мы можем говорить о ставках в размере 80 миллиардов евро на футбольные матчи по всему миру. Если брать Премьер-лигу и Первую лигу - минимум 20 миллионов. Проблема матчей команд U-21 и U-19 в том, что они играются утром в пятницу, когда нет других поединков. И это отличная возможность зарабатывать деньги на договорных матчах.

Существует правило УЕФА, согласно которому команда, которая была замечена в проведении договорных матчей, не имеет права принимать участие в еврокубках. Кроме того, сейчас мы уже говорим о двух договорных играх, причем, сумма ставок на матч команд U-19 была выше, чем на U-21.

Позже я дам специальные цифры по "Олимпику". Мы будем говорить с молодыми игроками, после этого мы примем решение и передадим дело в КДК. Это вопрос максимум двух недель. Конечно, решение полиции придется ждать дольше, чем решение КДК, но это проблема всего спорта", - сказал Баранка.

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Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о возможном договорном характере поединка "Ильичевец" - "Горняк-Спорт".

По материалам: Футбол 1
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Тэги футбол Баранка ФФУ
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