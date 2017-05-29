На украинские футбольные матчи ставят минимум 20 миллионов евро в неделю - Баранка

Глава комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о ситуации с договорными поединками в Украине.

Баранка уже оценил масштабы проблемы с договорными играми ФФУ

Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украинызаявил, что через несколько недель появятся первые результаты его работы.

"У нас есть матчи, которые играются либо на локальных, либо на больших азиатских рынках. В Украине ставки идут через оба рынка. Если ставки идут на азиатские рынки, то ситуация более опасна. Это говорит о том, что участники - серьезная организация, которая стоит за этими договорными играми.

Каждую неделю мы можем говорить о ставках в размере 80 миллиардов евро на футбольные матчи по всему миру. Если брать Премьер-лигу и Первую лигу - минимум 20 миллионов. Проблема матчей команд U-21 и U-19 в том, что они играются утром в пятницу, когда нет других поединков. И это отличная возможность зарабатывать деньги на договорных матчах.

Существует правило УЕФА, согласно которому команда, которая была замечена в проведении договорных матчей, не имеет права принимать участие в еврокубках. Кроме того, сейчас мы уже говорим о двух договорных играх, причем, сумма ставок на матч команд U-19 была выше, чем на U-21.

Позже я дам специальные цифры по "Олимпику". Мы будем говорить с молодыми игроками, после этого мы примем решение и передадим дело в КДК. Это вопрос максимум двух недель. Конечно, решение полиции придется ждать дольше, чем решение КДК, но это проблема всего спорта", - сказал Баранка.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о возможном договорном характере поединка "Ильичевец" - "Горняк-Спорт".