Милевский вряд ли останется в российском "Тосно"

Украинский нападающий не смог проявить себя в российском футболе.

Милевский не нужен российскому клубу championat.com

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украинывряд ли останется в российском "Тосно". Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Будущее Артема Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в "Тосно". Окончательно примем решение на следующей неделе", - сказал Матюшенко.

32-летний украинский футболист в закончившемся сезоне ФНЛ сыграл за "Тосно" 17 матчей, отметившись тремя голевыми передачами.

Предыдущим клубом Милевского была румынская "Конкордия", которую он покинул по окончании сезона 2015/16. Украинец забил 5 голов в 12 матчах чемпионата Румынии. Также на его счету 1 мяч в Кубке Румынии.

Ранее Артем Милевский заявил, что готов вернуться в киевское "Динамо".