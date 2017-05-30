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Милевский вряд ли останется в российском "Тосно"

30 мая в 19:28

Украинский нападающий не смог проявить себя в российском футболе.

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Милевский не нужен российскому клубу
championat.com
Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вряд ли останется в российском "Тосно". Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Будущее Артема Милевского в клубе? Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в "Тосно". Окончательно примем решение на следующей неделе", - сказал Матюшенко.

32-летний украинский футболист в закончившемся сезоне ФНЛ сыграл за "Тосно" 17 матчей, отметившись тремя голевыми передачами.

Предыдущим клубом Милевского была румынская "Конкордия", которую он покинул по окончании сезона 2015/16. Украинец забил 5 голов в 12 матчах чемпионата Румынии. Также на его счету 1 мяч в Кубке Румынии.

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Ранее Артем Милевский заявил, что готов вернуться в киевское "Динамо".

По материалам: championat.com
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Тэги Милевский Тосно футбол
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