Международный паралимпийский комитет продлил отстранение России

Российские паралимпийцы все еще не могут выступать на международной арене.

Санкции против России продлены Р-Спорт

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) на заседании в Барселоне продлил санкции в отношении(ПКР).

Глава рабочей группы Энди Паркинсон подчеркнул, что пока в России не будет изменена антидопинговая система, российские паралимпийцы не смогут принимать участие в международных турнирах.

"Антидопинговая система в России имела перед собой задачу нарушать все принципы, которые должна была соблюдать. Пока на эти сведения не будет адекватного ответа – у российских паралимпийцев нет никаких шансов выступать на соревнованиях", - сообщил Паркинсон.

Причиной такого решения стала вторая часть доклада Ричарда Макларена, который продолжил рассказывать о фактах применения допинга в российском спорте.

Так, запрещенные препараты употребляли российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде-2012 в Лондоне, летней Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве и зимних Играх 2014 года в Сочи. Махинации проводились под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ФСБ и Министерства спорта.

Отметим, что в докладе Макларена говорилось об исчезновении как минимум 35 положительных допинг-проб у российских паралимпийцев в период с 2012 по 2015 годы. При этом на Паралимпиаде в Сочи сборная России выиграла на 65 медалей больше, чем ближайшие преследователи из Германии.

Ранее сообщалось, что российские медики нашли замену мельдонию.