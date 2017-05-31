Каратистка Кривая признана лучшей спортсменкой мая в Украине

Екатерина Кривая получит награду от НОК впервые в карьере.
НОК отметил достижения каратистки на чемпионате Европы, который проходил в турецком Измире.
Кривая дважды поднималась на высшую ступень пьедестала на континентальном первенстве. Первое "золото" она взяла в кумите в весовой категории до 50 кг, а второе – в командном турнире вместе с Анитой Серегиной, Анжеликой Терлюгой и Анастасией Мистковской.
Для Екатерины эта награда от НОК станет первой в карьере. Национальный олимпийский комитет также отметил наставника каратистки Игоря Богдана, который получил звание лучшего тренера мая.
Отметим, что карате было добавлено в перечень олимпийских видов спорта, и уже на Играх в Токио в 2020 году будут разыграны первые награды в этом боевом искусстве.
Напомним, что лучшим спортсменом апреля в Украине стал гимнаст Олег Верняев.НОК Украины