Григорий Суркис не намерен возвращаться в Федерацию футбола Украины

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис не планирует возвращаться к управлению украинским футболом.
"Во-первых, мне таких предложений не поступало. Во-вторых, я нигде не читал о намерениях Павелко внести мою кандидатуру на должность вице-президента после того, как он будет переизбран президентом ФФУ на новый срок. Ну и, в-третьих, сам я тоже не напрашивался к Андрею Васильевичу в заместители", - цитирует Суркиса-старшего Tribuna.com.
Стоит отметить, что Суркис возглавлял ФФУ с 2000-го по 2012-й год.
Ранее сообщалось, что во время перевыборов Андрей Павелко будет единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Украины.Tribuna.com