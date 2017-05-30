Григорий Суркис не намерен возвращаться в Федерацию футбола Украины

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис не планирует возвращаться к управлению украинским футболом.

Суркис не станет заместителем Павелко ФК Металлист

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис опроверг информацию о том, что его целью является одна из должностей в, что позволит ему сохранить кресло в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

"Во-первых, мне таких предложений не поступало. Во-вторых, я нигде не читал о намерениях Павелко внести мою кандидатуру на должность вице-президента после того, как он будет переизбран президентом ФФУ на новый срок. Ну и, в-третьих, сам я тоже не напрашивался к Андрею Васильевичу в заместители", - цитирует Суркиса-старшего Tribuna.com.

Стоит отметить, что Суркис возглавлял ФФУ с 2000-го по 2012-й год.

Ранее сообщалось, что во время перевыборов Андрей Павелко будет единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Украины.