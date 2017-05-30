Топ Новости
<
>

Григорий Суркис не намерен возвращаться в Федерацию футбола Украины

30 мая в 13:25

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис не планирует возвращаться к управлению украинским футболом.

123
Суркис не станет заместителем Павелко
ФК Металлист
Вице-президент УЕФА Григорий Суркис опроверг информацию о том, что его целью является одна из должностей в Федерации футбола Украины, что позволит ему сохранить кресло в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

"Во-первых, мне таких предложений не поступало. Во-вторых, я нигде не читал о намерениях Павелко внести мою кандидатуру на должность вице-президента после того, как он будет переизбран президентом ФФУ на новый срок. Ну и, в-третьих, сам я тоже не напрашивался к Андрею Васильевичу в заместители", - цитирует Суркиса-старшего Tribuna.com.

Стоит отметить, что Суркис возглавлял ФФУ с 2000-го по 2012-й год.

Читайте также: Футболист сборной Украины Зозуля получил должность в ФФУ

Ранее сообщалось, что во время перевыборов Андрей Павелко будет единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Украины.

По материалам: Tribuna.com
Читайте также
Тэги футбол Суркис Павелко ФФУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...