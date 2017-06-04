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Футболист "Динамо" договорился о контракте с "Галатасараем" - СМИ

4 июня в 20:43

Полузащитник Юнес Беланда может больше не вернуться в "Динамо".

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Беланда может переехать в Турцию
twitter.com
Плеймейкер "Динамо" Юнес Беланда, который на правах аренды выступал за "Ниццу", договорился о контракте с турецким "Галатасараем". Об этом сообщает BeIN Sports.

Теперь турецкий гранд намерен провести переговоры с "Динамо" о возможном трансфере игрока. Что касается "Ниццы", то французский клуб считает цену в 9 миллионов евро за Юнеса Беланда слишком высокой для бюджета, и поэтому не будет выкупать его контракт.

Напомним, Беланда перешел в "Ниццу" в сентябре прошлого года на правах аренды с опцией выкупа, которая составляет 9 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету 27-летнего игрока 31 матч, 3 гола и 8 результативных передач во французской Лиге 1.

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Напомним, ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Турции.

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Тэги футбол Динамо Беланда Галатасарай
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