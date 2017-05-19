ФИФА отменит Кубок Конфедераций после 2017 года – СМИ

Турнир прекратит свое существование.
Подобный вывод был сделан на ежегодном Конгрессе организации, состоявшемся на прошлой неделе в Бахрейне, хотя официально решение еще не принято.
ФИФА рассматривает возможность сохранить этот принцип, однако заменить его другим турниром: либо чемпионатом мира U-20, либо новым клубным чемпионатом мира.
Одной из главных причин возможной отмены Кубка Конфедераций являются проблемы с его проведением перед двумя предстоящими после российского мундиалями, которые пройдут в Катаре и скорее всего, сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде.
Теряют интерес к практически товарищескому турниру и национальные сборные, в частности, действующий чемпион мира Германия повезет в Россию полурезервный состав.
Напомним, что с 2001 года Кубок Конфедераций носит характер тестового турнира в преддверии чемпионата мира и проходит за год до него в стране-хозяйке мундиаля.
Ранее российские каналы отказались платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций.sportarena.com