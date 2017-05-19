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ФИФА отменит Кубок Конфедераций после 2017 года – СМИ

19 мая в 11:05

Турнир прекратит свое существование.

кубок конфедераций
С 2001 года Кубок Конфедераций носит характер тестового турнира
FIFA
ФИФА пришла к выводу, что дальнейшее проведение Кубка Конфедераций нецелесообразно, сообщает Globo Esporte.

Подобный вывод был сделан на ежегодном Конгрессе организации, состоявшемся на прошлой неделе в Бахрейне, хотя официально решение еще не принято.

ФИФА рассматривает возможность сохранить этот принцип, однако заменить его другим турниром: либо чемпионатом мира U-20, либо новым клубным чемпионатом мира.

Одной из главных причин возможной отмены Кубка Конфедераций являются проблемы с его проведением перед двумя предстоящими после российского мундиалями, которые пройдут в Катаре и скорее всего, сразу в трех странах - США, Мексике и Канаде.

Теряют интерес к практически товарищескому турниру и национальные сборные, в частности, действующий чемпион мира Германия повезет в Россию полурезервный состав.

Напомним, что с 2001 года Кубок Конфедераций носит характер тестового турнира в преддверии чемпионата мира и проходит за год до него в стране-хозяйке мундиаля.

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Ранее российские каналы отказались платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Кубок Конфедераций Россия ФИФА футбол
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