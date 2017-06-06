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"Динамо" хочет вернуть в команду Гусева

6 июня в 20:41

Легендарный игрок киевлян получит от клуба предложение вновь выступать в украинской Премьер-лиге.

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Гусев пока остается свободным агентом
ФК Динамо
Киевское "Динамо" хочет вернуть в команду полузащитника Олега Гусева. Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис.

"Если у Олега будут силы и желание продолжить выступать за "Динамо", я не против буду подписать с ним новый контракт. На мой взгляд, одно его присутствие в команде может многое дать. Тем более, расстаться с Гусевым было не моим решением", - цитирует Суркиса официальный сайт столичного гранда.

Гусев покинул команду в декабре прошлого года на правах свободного агента. Полузащитник выступал за "Динамо" с лета 2003 года. 34-летний футболист пять раз становился чемпионом Украины, столько же - обладателем национального Кубка, а также трижды завоевывал Суперкубок.

Всего за столичный гранд во всех турнирах полузащитник провел 438 матчей и забил 96 голов. Также на счету Гусева 98 поединков и 13 забитых мячей в футболке национальной сборной Украины.

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Ранее сообщалось, что Олег Гусев может возглавить профсоюз футболистов.

По материалам: ФК Динамо
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Тэги Гусев футбол Динамо Суркис
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