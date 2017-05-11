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"Дармштадт" не будет продлевать контракты с украинскими футболистами

11 мая в 23:50

Украинские легионеры будут искать себе новый клуб летом.

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Федецкий провел за "Дармштадт" 16 матчей в Бундеслиге
kicker.de
Вратарь Игорь Березовский, защитник Артем Федецкий и полузащитник Денис Олейник летом покинут немецкий "Дармштадт". Об этом заявил главный тренер команды Торстен Фрингс.

"Мы больше не планируем сотрудничать с ними", - цитирует Фрингса Ligainsider.de.

Федецкий, Олейник и Березовский перебрались в стан "Дармштадта" летом минувшего года в статусе свободных агентов, подписав контракты с немецким клубом на один год.

32-летний Федецкий провел в текущем розыгрыше Бундеслиги 16 матчей, на счету 29-летнего Олейника 3 матча и 1 гол, а 26-летний Березовский на поле ни разу так и не вышел.

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Ранее сообщалось, что в услугах Артема Федецкого заинтересован итальянский "Торино".

Ligainsider.de
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Тэги футбол Дармштадт Федецкий Олейник Березовский
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