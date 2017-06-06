Бывший футболист английского "Ньюкасла" умер в 30 лет

Полузащитнику Шейку Тиоте стало плохо на тренировке.

У Шейка Тиоте были проблемы с сердцем ESPN

Бывший футболист английского "Ньюкасла" Шейк Тиоте, выступавший за китайский клуб "Бэйцзинь Энтерпрайзес", умер в результате проблем с сердцем. Об этом сообщает информационное агентство Sina.

Футболист потерял сознание на тренировке команды в понедельник, 5 июня. Его доставили в больницу, но врачи спасти спортсмена не смогли.

Очевидцы рассказали, что Тиоте чувствовал себя нормально, но неожиданно упал на газон. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

В клуб чемпионата Китая Тиоте перешел в феврале этого года, покинув "Ньюкасл" на правах свободного агента. За английский клуб ивуариец выступал семь лет, отыграв 156 поединков. Также полузащитник провел 55 матчей за национальную сборную Кот-д'Ивуара. Кроме того, до "Ньюкасла" игрок защищал цвета "Твенте", "Роды" и "Андерлехта".

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