Боевой гопак стал национальным видом спорта

В Украине могут появиться новые спортивные федерации.
Соответствующий законопроект был принят за основу еще в апреле, а теперь 227 народных депутатов поддержали его и в целом.
"Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты", - сказал после окончания голосования председатель парламента Андрей Парубий.
Стоит отметить, что данный закон признал "национальными" те виды спорта, которые основаны на национально-культурных традициях Украины.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что на спортивную инфраструктуру будут выделены 300 миллионов гривен.Интерфакс-Украина