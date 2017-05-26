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Боевой гопак стал национальным видом спорта

26 мая в 09:53

В Украине могут появиться новые спортивные федерации.

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Боевой гопак основан на традициях Украины
strana.ua
Вчера, 25 мая, Верховная Рада Украины определила понятие национальных видов спорта и предусмотрела возможность создания новых федераций. В список новых видов был включен боевой гопак.

Соответствующий законопроект был принят за основу еще в апреле, а теперь 227 народных депутатов поддержали его и в целом.

"Наши гопаковцы... Сегодня для них праздник сделали народные депутаты", - сказал после окончания голосования председатель парламента Андрей Парубий.

Стоит отметить, что данный закон признал "национальными" те виды спорта, которые основаны на национально-культурных традициях Украины.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что на спортивную инфраструктуру будут выделены 300 миллионов гривен.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги гопак Верховна Рада Парубий
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