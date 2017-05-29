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"Барселона" сменила главного тренера

29 мая в 21:04

Каталонский гранд будет тренировать Эрнесто Вальверде.

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"Барселона" сменила тренера после провального сезона
fcbarcelona.com
"Барселона" назначила Эрнесто Вальверде главным тренером. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

На должности главного тренера каталонцев Вальверде сменил Луиса Энрике, который сообщил о своем уходе из клуба еще в начале марта.

Последним местом работы Эрнесто Вальверде был "Атлетик" Бильбао, который он возглавлял с 2013 года до конца нынешнего сезона. Ранее специалист также работал в "Эспаньоле", "Вильярреале", "Валенсии" и "Олимпиакосе".

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Напомним, в Лиге чемпионов уходящего сезона "Барселона" была остановлена "Ювентусом" на стадии 1/4 финала. Кроме того, каталонцы уступили мадридскому "Реалу" в борьбе за первое место в чемпионате Испании.

По материалам: Barcelona FC
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Тэги Барселона футбол Вальверде
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