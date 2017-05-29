"Барселона" сменила главного тренера

Каталонский гранд будет тренировать Эрнесто Вальверде.

"Барселона" сменила тренера после провального сезона fcbarcelona.com

назначила Эрнесто Вальверде главным тренером. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

На должности главного тренера каталонцев Вальверде сменил Луиса Энрике, который сообщил о своем уходе из клуба еще в начале марта.

Последним местом работы Эрнесто Вальверде был "Атлетик" Бильбао, который он возглавлял с 2013 года до конца нынешнего сезона. Ранее специалист также работал в "Эспаньоле", "Вильярреале", "Валенсии" и "Олимпиакосе".

Напомним, в Лиге чемпионов уходящего сезона "Барселона" была остановлена "Ювентусом" на стадии 1/4 финала. Кроме того, каталонцы уступили мадридскому "Реалу" в борьбе за первое место в чемпионате Испании.