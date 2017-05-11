Журналисты обнаружили у заместителя Кличко фальшивый диплом о высшем образовании

Владимир Бондаренко не учился ЛНУ им. Ивана Франка, но на основании бакалаврского диплома этого вуза поступил в КНУ им. Тараса Шевченко.

Заместителя Кличко уличили в подделке документов Радіо Свобода

Заместитель городского головы Киева – руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко получил степень специалиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на основании фальшивого диплома бакалавра, передает "Радио Свобода".

Журналистам проекта "Схемы" удалось выяснить, что Бондаренко не оканчивал Львовский национальный университет им. Ивана Франко и не получал диплома этого вуза. Об этом сообщили в архиве ЛНУ.

Тем не менее, в 2009 году при поступлении в Институт последипломного образования КНУ нынешний заместитель столичного мэра подал нотариально заверенную копию диплома бакалавра ЛНУ.

Когда журналисты наведались в рабочий кабинет Бондаренко, чтобы задать вопрос о его образовании, он удалился в неизвестном направлении.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что верит своему заместителю на слово.

"Я его спросил, и он сказал, что учился в Киеве, а не во Львове. Я ему поверил", – прокомментировал ситуацию столичный городской голова.

По данному факту следственный отдел ГУ НП в Киеве открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Владимир Бондаренко был назначен на должность руководителя аппарата КГГА в 2014 году. На официальном сайте мэрии не указано высшее учебное заведение, в котором он получил юридическое образование.

Некоторое время информация об учебе Бондаренко в ЛНУ была размещена на его странице в Facebook, но потом эта запись исчезла.

До прихода в столичную мэрию Бондаренко занимал должность технического работника в одной из средних школ Киева, а также был помощником-консультантом Виталия Кличко во время его депутатства.

В соответствии с законом "О государственной службе", у должностного лица уровня руководителя аппарата КГГА должно обязательно быть высшее образование.