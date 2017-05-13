Затягивание с обновлением состава ЦИК ставит под угрозу выборы 2019 года – эксперт

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Политические силы имели шанс гарантировать конкурентные и открытые правила после выборов 2014 года. Но политики об этом не думали не только стратегически, но и в среднесрочной перспективе.

Украинские политические силы потеряли шанс вовремя обновить ЦИК Андрей Товстыженко, ZN.UA

Вопрос кадровогобудет влиять на рост недоверия к избирательному процессу и процедурам, а как следствие — к результатам выборов 2019 года, пишет в своей статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"На фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года", - отмечает автор.

Как напоминает Айвазовская, 1 июня 2014 года истек 7-летний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК. Чтобы ЦИК законно установила результаты президентских выборов, которые должны состояться 25 мая, парламент изъял из профильного закона "О Центральной избирательной комиссии" прямой запрет принимать участие в заседаниях членам комиссий, срок полномочий которых закончился.

Но состав ЦИК не обновлен до сих пор. Сформированная после парламентских выборов 2014 года коалиция, которая имела конституционное большинство в парламенте, не использовала подаренного историей времени на полноценную перезагрузку политической системы. Политические игроки декларировали намерение не позднее чем в первом квартале 2015 года реформировать законодательство о парламентских и местных выборах на основе пропорциональной системы с открытыми списками. Однако, как стало понятно позже, об этом не думали не только стратегически, но и в среднесрочной перспективе.

"Коалиция имела шансы до начала прогнозируемого политического кризиса принять ряд законодательных и институциональных изменений, которые стали бы гарантией политической безопасности для ныне уже бывших партнеров. Конкурентные и открытые правила избрания власти являются одной из таких. А честная и качественная ЦИК могла бы гарантировать объективный результат любых выборов. Впрочем, украинская власть, то есть большинство, редко думает о том моменте, когда приходится переходить в лагерь оппозиции", - считает Айвазовская.

По ее мнению, глава государства удачно перебросил ответственность на парламент, который в весьма удобный способ для сохранения лица всех участников процесса поставил вопрос на тормоз. Если в 2015 году и народные депутаты и общественность критиковали, обращались с заявлениями, призвали президента наконец внести представление в Верховную Раду, то сегодня мяч уже на половине поля парламентариев, а результата как не было, так и нет. "Это называется диверсификация рисков и ответственности".

"Крайне важным является не только перезагрузка комиссии, но и ее институциональная реформа, которая сегодня невозможна. Речь идет об обеспечении открытости и подотчетности работы ЦИК, качественной текущей коммуникации с обществом, реформировании избирательного законодательства, а также об ИТ-безопасности, что является ключевым трендом на выборах даже для стран, которые относятся к устойчивым демократиям", - констатировала Айвазовская.

Подробнее читайте в материале Ольги Айвазовской "ЦИК: contra spem spero" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".