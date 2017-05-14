Запуск "Турецкого потока" поставит Турцию в зависимое положение перед Москвой – экс-посол

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"Турецкий поток" не поможет Турции стать транзитной страной.

Запуск "Турецкого потока" навредит интересам Турции TurkStream

Запуск газопровода "Турецкий поток" поставит Турцию в крайне зависимое положение перед российской стороной, пишет в своей статье длябывший чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей Корсунский.

Автор указывает, что реализация данного проекта противоречит интересам как дружественных Анкаре стран (Украины, Румынии и Болгарии), так и самой Турции.

"Запуск "Турецкого потока" не просто лишит дружественные для Турции страны — Украину, Румынию и Болгарию — транзитных платежей, он поставит Турцию в крайне зависимое положение, ведь газ из той "трубы" потребляется в основном в Стамбуле. Достаточно по воле одного человека в зимний период перекрыть этот газ или, как это произошло однажды с Туркменистаном, на маршруте случится авария, и коллапс в Стамбуле неизбежен", - говорится в статье.

Корсунский подчеркивает, что РФ ранее уже отказывала Турции в поставках дополнительных объемов газа зимой 2011–2012 гг., когда температура в Стамбуле опустилась до рекордных отметок. По его словам, тогда на выручку пришла Украина. При отсутствии технологического газа в трубопроводах действующего маршрута повторить подобное будет невозможно.

Автор указывает на то, что "Турецкий поток" не приведет к удешевлению топлива для турецких потребителей, поскольку данный проект является коммерческим, и на его финансирование будет потрачено не менее 9 млрд евро.

"Эти деньги нужно возвращать, поскольку российская экономика в условиях санкций давно забыла о том, что такое экономический рост. Возможно, на каком-то этапе Россия демонстративно "скинет" с цены на газ обещанные 10,25%, однако потом все вернет сторицей, поскольку уровень ее присутствия на турецком рынке станет просто угрожающим, как и возможности для манипуляций", - подчеркивает он.

Корсунский также полагает, что "Турецкий поток" не поможет Турции стать транзитной страной.

"Не для того Россия обходит Украину, чтобы создать себе новую головную боль в виде "транзитера" Турции. Тем более что турки сами заявили о нежелании инвестировать во вторую, европейскую ветку "Турецкого потока". "Газпром" ее построит сам, зачем же Москве давать в руки режиму НАТОвской, а значит, вражеской страны инструмент политического и экономического давления? Удивительно, что в Анкаре этого не понимают", - заключает автор.

Напомним, 8 мая в российском "Газпроме" сообщили о начале строительства газопровода "Турецкий поток". По словам председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, проект реализуется в соответствии с планом и будет завершен к концу 2019 года.

Подробнее о последствиях запуска "Турецкого потока" и российско-турецких отношениях читайте в статье Сергея Корсунского "Гордиев узел турецко-российских отношений" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".