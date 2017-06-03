В Верховной раде пишут законопроект о свободном обращении оружия – Пашинский

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Ожидается, что законопроект будет готов к осени.

Украинцам предложат свободное обращение оружия Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Верховной раде Украины разрабатывают законопроект о законном обращении оружия в стране. Документ будет готов к осени, заявил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский на "5 канале".

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал народный депутат.

"Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше", - отметил Пашинский.

Сам Пашинский ранее "засветился" в истории с применением оружия. Напомним, вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а его соперник – пулю в ногу.

Подробнее о перспективах свободного обращения оружия в Украине читайте в статье "Украинцы и оружие: незнание, манипуляции и страхи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".