В Верховной раде пишут законопроект о свободном обращении оружия – Пашинский

Ожидается, что законопроект будет готов к осени.
"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал народный депутат.
"Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше", - отметил Пашинский.
Сам Пашинский ранее "засветился" в истории с применением оружия. Напомним, вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт Пашинским и жителем Киевской области Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а его соперник – пулю в ногу.
Подробнее о перспективах свободного обращения оружия в Украине читайте в статье "Украинцы и оружие: незнание, манипуляции и страхи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".5 канал