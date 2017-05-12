В Вашингтоне рассматривают пять кандидатур на замену Нуланд для переговоров с Сурковым - источники

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Американская сторона может создать специальную группу по работе с Россией, куда войдут не только "политические" представители, но и пентагоновские.

У Трампа работают над восстановлением каналов коммуникации с Россией cont.ws

В Вашингтоне работают над восстановлением двусторонних каналов коммуникации с РФ и ведут со своей стороны поиск подходящей замены в сложившемся тандеме "Нуланд-Сурков", пишет в своей статье дляТатьяна Силина.

"Американцы сейчас работают над восстановлением двусторонних каналов и ищут подходящую замену со своей стороны в тандеме Нуланд—Сурков. По нашей информации, на столе у Тиллерсона сейчас лежат фамилии пяти кандидатур, и, как утверждают источники, возможно, даже будет создана специальная группа по работе с Россией, куда войдут не только "политические" представители, но и пентагоновские", – указывает она.

По словам автора, посланники администрации Трампа, не афишируя своих рабочих встреч, уже с зимы наводят мосты с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, "ведущим" в Кремле Донбасс.

Подробнее об итогах встреч президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым читайте в статье Татьяны Силиной "Треугольник в Овальном кабинете" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".