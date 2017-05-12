В Вашингтоне рассматривают пять кандидатур на замену Нуланд для переговоров с Сурковым - источники

Американская сторона может создать специальную группу по работе с Россией, куда войдут не только "политические" представители, но и пентагоновские.
"Американцы сейчас работают над восстановлением двусторонних каналов и ищут подходящую замену со своей стороны в тандеме Нуланд—Сурков. По нашей информации, на столе у Тиллерсона сейчас лежат фамилии пяти кандидатур, и, как утверждают источники, возможно, даже будет создана специальная группа по работе с Россией, куда войдут не только "политические" представители, но и пентагоновские", – указывает она.
По словам автора, посланники администрации Трампа, не афишируя своих рабочих встреч, уже с зимы наводят мосты с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, "ведущим" в Кремле Донбасс.
Подробнее об итогах встреч президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым читайте в статье Татьяны Силиной "Треугольник в Овальном кабинете" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA