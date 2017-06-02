В Одессе депутата Королевскую облили зеленкой

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"Оппоблок" требует наказать исполнителей нападения.

Королевскую облили зеленкой

Неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Натальи Королевской зеленкой в Одессе.

Как сообщает местное издание "048", Королевская принимала участие в конференции "Женщины за мир", которая проходила в конференц-зале отеля "Гагарин".

"Патриоты объявили конференцию и участников проросийскими и пикетировали здание. Когда Королевская вышла на улицу, ее сразу же облил неизвестный в камуфляжном костюме", - говорится в сообщении.

При этом инциденту предшествовало анонимное лже-минирование помещения, где проходила конференция, после которого участников форума эвакуировали сотрудники полиции.

В свою очередь партия "Оппозиционный блок" возмущена нападением на народного депутата.

"Оппозиционный блок" требует найти и наказать исполнителей нападения на нашего депутата Наталью Королевскую в Одессе. Нам абсолютно ясно, что трусливое нападение было заказано властью, и исполнено кучкой дегенератов-радикалов с целью запугать оппозицию и сорвать форум женщин в Одессе", - говорится в заявлении партии.

Королевскую не первый раз обливают зеленкой. В прошлый раз депутат пострадала в Славянске 9 мая во время марша Мира в честь Дня победы над фашизмом.