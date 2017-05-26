В НАПК разделились мнения по поводу отставки Корчак

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Замглавы Нацагентства Радецкий готов к отставке, но опасается, что проверка декларация будет заблокирована.

Отставку Корчак поддержали только Радецкий и Рябошапка Наталия Корчак / Facebook

На заседаниирассматривался вопрос об отставке главы НАПК Наталии Корчак, но решение так и не было принято.

"Голоса разделились - два "за", два "против" – сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 26 мая.

При этом сам Радецкий выразил готовность уйти в отставку. Однако, по его словам, он опасается, что после его ухода работа по анализу е-деклараций будет сорвана.

"Я могу уйти в отставку, но вопрос в другом: а не заблокируется ли работа, и не ожидают ли этого те, кто не очень хочет, чтобы проводилась проверка", – выразил опасение замглавы НАПК.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов утвердить документ до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке в связи с проволочками в налаживании работы Реестра электронных деклараций. Уже 30 марта стало известно, что Министерство юстиции готовит законопроект о деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который позволит переизбрать руководителей этого органа.

Читайте интервью Руслана Радецкого ZN.UA в материале Валентины Самар "НАПК. Смена "смотрящих"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".