В ГПУ рассказали подробности вывоза Януковича на территорию Россию

Прокурор по делу Януковича рассказал о звонках Путину перед расстрелом Майдана и перемещении экс-президента на Россию.

Януковича в феврале 2014 года дважды вывозили на Россию Андрей Товстыженко, ZN.UA

Экс-президент Украиныпринимал решения не по собственной инициативе и с 18 февраля, с первой крови на Майдане, уже следовал указаниям по сценарию, который ему навязывался, сообщил начальник отдела Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Алексей Донской.

В интервью российской "Новой газете" Донской сообщил, что на Россию Януковича возили дважды. "Первый раз - в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники - вопрос открытый", - рассказал он.

На территории Российской Федерации Янукович находился 10-12 часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. "Встречался ли с кем-то из российской власти, на сегодня не доказано", - сообщил Донской.

"Около 13:00 по Киеву он вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России. В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации. У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким", - рассказал прокурор.

Донской отметил, что решения Янукович принимал не по собственной инициативе. "Если бы он собирался просто сбежать от мифической угрозы, то сделал бы это еще из Харькова", - сказал он.

Также следствие достоверно установило, что в ночь с 18 на 19 февраля Янукович дважды общался по спецсвязи с Владимиром Путиным, у которого в эти часы случайно "гостил" Николай Азаров. "По нашей информации, Путин и Азаров находились в одной из резиденций президента России, расположенной между Москвой и Питером. В свою очередь, Янукович находился на Банковой, в здании администрации президента Украины. Тоже принимал посетителей - лидеров оппозиции Яценюка, Кличко и Тягнибока", - рассказал прокурор, добавив, что для разговора с Путиным Янукович выходил из помещения.

Напомним, что 4 мая в Оболонском районном суде Киева началось подготовительное заседание по обвинению беглого экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.