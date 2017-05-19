В Берлине не заметили заинтересованности США в расширении "нормандского формата"

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Вашингтон держит на контроле работу "нормандского формата".

Берлин и Вашингтон согласовывают позиции по переговорам в "нормандском формате" Официальный твиттер Администрации президента Украины

Уполномоченный федерального правительства Германии по связям с Россией Гернот Эрлер считает, что администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в изменении состава участников

"Американская сторона не заинтересована в изменении "нормандского формата". Такое у нас сложилось впечатление. Полагаю, в Киеве это тоже поняли", – заявил Эрлер в интервью Deutsche Welle, опубликованном в пятницу, 19 мая.

По словам политика, он не увидел у представителей Вашингтона желания брать на себя решение дополнительных задач в Европе. Эрлер считает, что Белый дом может продолжить в Европе внешнеполитический курс 44-го президента США Барака Обамы.

"Они считают это европейской проблемой, которую должны решать европейцы. Хотя мы со своей стороны очень тщательно информируем американскую сторону", – подчеркнул дипломат.

В то же время, Вашингтон внимательно отслеживает и контролирует работу "нормандского формата", а Германия постоянно проводит консультации с США по этой проблеме.

"Консультации и согласование позиции с США всегда проводились. В то же время, никакого прямого вмешательства не было. Похоже, что так и будет продолжаться", – подытожит Эрлер.

Напомним, 11 мая глава МИД Украины Павел Климкин встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к "нормандскому формату".

Как сообщили источники ZN.UA в Администрации президента, на встрече с Климкиным американцы дали понять, что готовы к большей вовлеченности в урегулирование конфликта на Донбассе, правда, пока без озвучивания конкретных предложений по форматам и механизмам.

Ситуация может прояснится после предстоящего саммита НАТО и встречи президента США Дональда Трампа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробнее о визите Климкина в Белый дом и его результатах читайте в материале Татьяны Силиной "Треугольник в овальном кабинете" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".