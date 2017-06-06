Украина заключила торговое соглашение с Таиландом

Кроме того, стороны заключили договор про взаимную помощь в уголовных делах.
Торговое соглашение с Таиландом, который является крупнейшим торговым партнером Украины в юго-восточной Азии, открывает дополнительные возможности взаимовыгодного сотрудничества в экономическом и инвестиционном полях. Договор про взаимную правовую помощь сможет упростить координацию между правоохранителями стран и повысит уровень их взаимодействия.
Украинская сторона завершила ратификацию Соглашения 25 апреля. Ожидалось, что процесс ратификации документа канадской стороной займет не меньше месяца.ZN.UA