Украина заключила торговое соглашение с Таиландом

Кроме того, стороны заключили договор про взаимную помощь в уголовных делах.

Украина и Таиланд договорились про торговое и правовое сотрудничество Wikimedia commons

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего официального визита в Таиланд встретился со своим тайским коллегой Доном Прамудвинаем. Во время встречи стороны подписали Договор про взаимную правовую помощь по уголовным делам, а также Торговое соглашение, сообщается на сайте министерства иностранных дел.

Торговое соглашение с Таиландом, который является крупнейшим торговым партнером Украины в юго-восточной Азии, открывает дополнительные возможности взаимовыгодного сотрудничества в экономическом и инвестиционном полях. Договор про взаимную правовую помощь сможет упростить координацию между правоохранителями стран и повысит уровень их взаимодействия.

Читайте также: Украина и Иран договорятся о портовом сотрудничестве между Украиной и Канадой было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Украинская сторона завершила ратификацию Соглашения 25 апреля. Ожидалось, что процесс ратификации документа канадской стороной займет не меньше месяца.