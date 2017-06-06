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Украина заключила торговое соглашение с Таиландом

6 июня в 06:42

Кроме того, стороны заключили договор про взаимную помощь в уголовных делах.

Таиланд
Украина и Таиланд договорились про торговое и правовое сотрудничество
Wikimedia commons
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего официального визита в Таиланд встретился со своим тайским коллегой Доном Прамудвинаем. Во время встречи стороны подписали Договор про взаимную правовую помощь по уголовным делам, а также Торговое соглашение, сообщается на сайте министерства иностранных дел.

Торговое соглашение с Таиландом, который является крупнейшим торговым партнером Украины  в юго-восточной Азии, открывает дополнительные возможности взаимовыгодного сотрудничества в экономическом и инвестиционном полях. Договор про взаимную правовую помощь сможет упростить координацию между правоохранителями стран и повысит уровень их взаимодействия.

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Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой  было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо. 

Украинская сторона завершила ратификацию Соглашения 25 апреля. Ожидалось, что процесс ратификации документа канадской стороной займет не меньше месяца.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина соглашение Таиланд договор
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