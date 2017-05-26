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Украина проигнорировала заседание Совета глав правительств СНГ в Казани

26 мая в 12:53

Украина с 2014 рода фактически не принимает участия в деятельности СНГ. Очередное собрание этой организации проходит без представителей Украины.

СНГ
Собрание представителей СНГ снова проходит без Украины
Украина никак не представлена на заседании Совета глав правительств СНГ, который должен пройти в Казани.

В списке участников заседания, поступившем в распоряжение журналистов перед его началом, представители от Украины не значатся.

Иные участники Содружества представлены либо главами правительств, либо вице-премьерами. Молдову представляет чрезвычайный и полномочный посол в РФ.

Напомним, что с 2014 года Украина не участвует в работе органов СНГ и не платит взносы. В феврале 2014 года Киев сообщил о намерении выхода из Содружества, однако вскоре МИД Украины объявил о решении сохранить минимальный уровень участия в СНГ из-за невозможности резко разорвать экономические связи.

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Как писало ZN.UA, российско-грузинская война 2008 года определила реальный рубеж, с которого начался распад СНГ. В конце концов, Содружество оказалось не эмбрионом нового, а обломком старого, неуклюжей тенью бывшей империи. В этом контексте события 2014–2015 гг. уже определили его судьбу. СНГ вынуждено подать в историческую отставку, которая будет первой и последней честью для этого образования. И тогда мир констатирует: все-таки решилось на единственно возможный шаг в конце своей непривлекательной "карьеры". Подробнее читайте в материале Владимира Газина "СНГ: конец проекта или советчины?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги Украина СНГ
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