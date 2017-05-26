Украина проигнорировала заседание Совета глав правительств СНГ в Казани

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украина с 2014 рода фактически не принимает участия в деятельности СНГ. Очередное собрание этой организации проходит без представителей Украины.

Собрание представителей СНГ снова проходит без Украины

Украина никак не представлена на заседании Совета глав правительств СНГ, который должен пройти в Казани.

В списке участников заседания, поступившем в распоряжение журналистов перед его началом, представители от Украины не значатся.

Иные участники Содружества представлены либо главами правительств, либо вице-премьерами. Молдову представляет чрезвычайный и полномочный посол в РФ.

Напомним, что с 2014 года Украина не участвует в работе органов СНГ и не платит взносы. В феврале 2014 года Киев сообщил о намерении выхода из Содружества, однако вскоре МИД Украины объявил о решении сохранить минимальный уровень участия в СНГ из-за невозможности резко разорвать экономические связи.

Как писало ZN.UA, российско-грузинская война 2008 года определила реальный рубеж, с которого начался распад СНГ. В конце концов, Содружество оказалось не эмбрионом нового, а обломком старого, неуклюжей тенью бывшей империи. В этом контексте события 2014–2015 гг. уже определили его судьбу. СНГ вынуждено подать в историческую отставку, которая будет первой и последней честью для этого образования. И тогда мир констатирует: все-таки решилось на единственно возможный шаг в конце своей непривлекательной "карьеры". Подробнее читайте в материале Владимира Газина "СНГ: конец проекта или советчины?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".