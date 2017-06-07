Украина и Швейцария подписали соглашение о визовой либерализации

Страны подписали соглашение об упрощении получения виз гражданам, не имеющим биометрического паспорта.
Украина договорилась со Швейцарией по поводу упрощения визового режима для тех, у кого нет биометрических паспортов
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, во время совместного брифинга со своим швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером, сообщил об упрощении визового режима со Швейцарией. По словам Климкина, в придачу к безвизу с 11 июня, не получившие биометрические паспорта украинцы обретут возможность упрощенного получения виз.
Климкин отметил, что такое решение важно для тех, кто может получить бесплатную визу или журналистов.
Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию
Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.
Ранее в Государственной миграционной службы заверили, что до конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев.
Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".
По материалам:
УНИАН