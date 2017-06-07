Украина и Швейцария подписали соглашение о визовой либерализации

Страны подписали соглашение об упрощении получения виз гражданам, не имеющим биометрического паспорта.

Украина договорилась со Швейцарией по поводу упрощения визового режима для тех, у кого нет биометрических паспортов siaivo / Depositphotos

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, во время совместного брифинга со своим швейцарским коллегой Дидье Буркхальтером, сообщил об упрощении визового режима со Швейцарией. По словам Климкина, в придачу к безвизу с 11 июня, не получившие биометрические паспорта украинцы обретут возможность упрощенного получения виз.

Климкин отметил, что такое решение важно для тех, кто может получить бесплатную визу или журналистов.

Совет ЕСЕвросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

Ранее в Государственной миграционной службы заверили, что до конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев.

Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".