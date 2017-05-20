Украина должна подать меморандум по иску против РФ в Международный суд ООН до 12 июня 2018 года

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Полное рассмотрение дела в Гааге займет несколько лет, считает замглавы МИД.

Гаагский суд определил даты подачи меморандумов украинской и российской сторонами по иску Киева против РФ UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek

Международный суд ООН, рассматривающий дело "Украина против России", в котором Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, определил даты подачи меморандумов украинской и российской сторонами. Украина должна это сделать 12 июня 2018 года, а Россия – 12 июля 2019 года. Об этом в своей статье дляпишет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"На прошлой неделе Суд определил дату подачи меморандума Украиной — 12 июня 2018 г. — и контр-меморандума РФ — 12 июля 2019 г. Именно в них будет изложен весь объем доказательств и аргументов сторон в этом деле", – говорится в статье.

Е.Зеркаль указывает, что вынесение Международным судом ООН приказа относительно временных мер – "это совсем не конец дела". Полное рассмотрение дела, по ее словам, займет несколько лет.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о противостоянии Украины и России в Международном суде ООН читайте в статье Елены Зеркаль "Гаагский гамбит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".