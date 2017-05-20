Украина должна подать меморандум по иску против РФ в Международный суд ООН до 12 июня 2018 года

Полное рассмотрение дела в Гааге займет несколько лет, считает замглавы МИД.
"На прошлой неделе Суд определил дату подачи меморандума Украиной — 12 июня 2018 г. — и контр-меморандума РФ — 12 июля 2019 г. Именно в них будет изложен весь объем доказательств и аргументов сторон в этом деле", – говорится в статье.
Е.Зеркаль указывает, что вынесение Международным судом ООН приказа относительно временных мер – "это совсем не конец дела". Полное рассмотрение дела, по ее словам, займет несколько лет.
Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.
19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.
Подробнее о противостоянии Украины и России в Международном суде ООН читайте в статье Елены Зеркаль "Гаагский гамбит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA