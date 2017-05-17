Сурков встречался с Януковичем и Ахметовым во время Майдана – ГПУ

Прокурор по делу Януковича рассказал о визитах Суркова в Межигорье, звонках Путину перед расстрелом Майдана и перемещении беглого президента на Россию.

Сурков прилетал в Донецк в феврале 2014 года для переговоров с Ахметовым Открытая Россия

Помощник российского президента Владислав Сурков встречался с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем в январе 2014 года, сообщил начальник отдела Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Алексей Донской.

"Следствием доказано: Сурков виделся с Януковичем 20 января 2014 года, в Межигорье. Сурков приехал туда не позднее семи вечера и уехал около полуночи", - сообщил Донской в интервью российской "Новой газете".

По его словам, в Донецк Сурков прилетел гораздо позже, 12 февраля, и встреча произошла в особняке Рината Ахметова. "Причем прилетел Сурков из Крыма и по окончании разговора сразу же отправился в Москву", - добавил он.

"Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о целях и предмете этой встречи", - сказал прокурор.

Отвечая на вопрос, насколько Генпрокуратуре удалось исследовать линию "Сурков—Ахметов", Донской сообщил: "Не могу дать развернутый ответ. Следствие продолжается".

Согласно данным расследования Reuters, с 2014 года помощник российского президента Владислав Сурков определяет внутреннюю политику промосковской администрации в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и решает, кто какую должность в ней займет.