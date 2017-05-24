Совет Европы требует отменить изменения в закон о декларациях касательно общественных организаций

По мнениб Нилса Муйжниекса, более строго отчитываться должны только те лица или организации, которые получают государственное финансирование.

В Совете Европы раскритиковали изменениям в закон о е-декларировании obozrevatel.com

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс рекомендовал украинской власти устранить из законодательства требование электронного декларирования для активистов неправительственных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

Об этом говорится в обнародованном 24 мая Советом Европы письме комиссара в адрес заместителя главы администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, сообщает "Европейская правда".

"Я обеспокоен тем, что введенные в действие в марте поправки могут выделить антикоррупционные неправительственные организации, делая их субъектом дополнительных и ненужных требований", - заявил комиссар.

Он отметил, что НПО и без того являются фактическим субъектом финансовой отчетности, а СМИ должны платить налоги и подавать отчеты налоговым службам. По словам комиссара, более строго отчитываться должны только те лица или организации, которые получают государственное финансирование.

"Поэтому я призываю украинскую власть пересмотреть действующее законодательство и устранить общие или специфические требования в отношении декларирования активов представителей гражданского общества или других лиц, осуществляющих антикоррупционную деятельность", - говорится в письме Муйжниекса.

Совет Европы также приводит ответ на письмо комиссара из администрации президента от 22 мая.

"Мы планируем завершить работу над поправками, основываясь на подходах и правилах, изложенных выше (речь идет о "Фундаментальных принципах статуса неправительственных организаций в Европе", разработанных Советом Европы, а также принципах, регулирующих деятельность НПО в ЕС. – Ред.), и изложить их в законопроекте, который будет представлен на рассмотрение Венецианской комиссии", - говорится в ответе Дмитрия Шимкива.

Напомним, 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации. Однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о проблеме несоответствия принятых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".