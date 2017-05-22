Следующие выборы в Раду следует провести по пропорциональной системе с открытыми списками – эксперты

Украина нуждается в новой избирательной системе.

Украине следует отказаться от нынешней избирательной системы depositphotos.com / e.kryzhanivsky

Следующие выборы депутатов Верховной Рады следует провести без мажоритарной составляющей, по пропорциональной системе, с открытыми или полуоткрытыми списками, с голосованием в региональных округах.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Игорь Колиушко и Юлия Кириченко. Авторы отмечают, что действующая на сегодня в Украине т.н. смешанная избирательная система применялась на парламентских выборах в 1998-м, 2002-м, 2012-м и 2014-м и предполагает объединение мажоритарной избирательной системы с голосованием в одномандатных округах (225 мандатов) с пропорциональной избирательной системой с голосованием в едином общегосударственном округе за жесткие (закрытые) избирательные списки (225 мандатов). При этом право участвовать в распределении мандатов в общегосударственном округе получают лишь партии, сумевшие преодолеть 5-процентный избирательный барьер.

По словам, экспертов, данная избирательная система является объединением двух простейших и вместе с тем наихудших вариантов проведения парламентских выборов, сочетая в себе недостатки обеих систем. Данные недостатки ведут к распространению политической коррупции, использования на выборах административного ресурса, деидеологизации кандидатов в депутаты, консервированию проблемы низкого уровня внутрипартийной демократии, препятствованию обеспечению подотчетности народных депутатов перед избирателями и пр.

"Сегодня, двигаясь в сторону евроинтеграции, следующие выборы народных депутатов мы должны провести без мажоритарной составляющей, по пропорциональной системе, с открытыми или полуоткрытыми списками, с голосованием в региональных округах. За счет открытых избирательных списков удастся не только повысить качественный состав представительных органов и уровень легитимности парламента и правительства, но и создать условия для развития партий. Этому будут способствовать снижение уровня внутренней коррупции в них, устранение предпосылок к распространению "вождизма" в руководстве, усиление уровня подотчетности партий, поощрение к развитию партийных структур на местах", - говорится в статье.

По мнению Колиушко и Кириченко, открытые списки могут быть полностью открытыми (как в Бразилии, Латвии, Финляндии), или полуоткрытыми (как в Нидерландах, Словакии, Чехии, Швеции).

Подробнее о необходимости проведения избирательной реформы в Украине читайте в статье Игоря Колиушко и Юлии Кириченко "Украинское общество нуждается в новой избирательной системе" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".