Ростовский суд отказался организовывать видеодопрос Януковича 18 мая

В России, где скрывается беглый экс-президент, сослались на нормы международного права.

Януковичу не удастся пообщаться с украинскими прокурорами в четверг Кадр/YouTube

Ростовский областной суд не будет организовывать видеоконференцию, чтобы обеспечить допрос экс-президента Украиныв Оболонском суде Киева, где 18 мая состоится заседание по делу о государственной измене.

В РФ сослались на ст. 5 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, так как украинская сторона якобы не отправила официальное обращение о предоставлении международной правовой помощи.

Пос ле получения соответствующего обращения в Ростовском суде пообещали рассмотреть его установленном законодательством порядке.

В Ростове вспомнили Конвенцию о международной правовой помощи sudrf.ru

5 мая Оболонский суд вызвал Януковича на допрос по делу о государственной измене, предоставив ему возможность дать показания в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.