Ростовский суд отказался организовывать видеодопрос Януковича 18 мая

В России, где скрывается беглый экс-президент, сослались на нормы международного права.
В РФ сослались на ст. 5 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, так как украинская сторона якобы не отправила официальное обращение о предоставлении международной правовой помощи.
Пос ле получения соответствующего обращения в Ростовском суде пообещали рассмотреть его установленном законодательством порядке.
5 мая Оболонский суд вызвал Януковича на допрос по делу о государственной измене, предоставив ему возможность дать показания в формате видеоконференции.
Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.
Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.
Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.ZN.UA