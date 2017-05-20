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Россия развязала войну против Украины, потому что считала ее самой легкой из достойных целей – Коболев

20 мая в 17:03

Единственно доступной стратегией победы Украины в войне с РФ является введение режима нулевой толерантности к коррупции. 

Крым1 агрессия
Глава "Нафтогаза" рассказал, почему Россия напала на Украину
schlenger86 / Depositphotos
Кремль сделал Украину объектом своей военной агрессии из-за того, что она была самой легкой и привлекательной из достойных целей, пишет в своей статье для ZN.UA глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев

"Вы никогда не задавали себе вопрос: почему Путин выбрал именно нас как объект военной агрессии? Я разделяю точку зрения, что Путину для удержания власти в РФ нужны зоны перманентного конфликта для правильной ТВ-картинки внутри. Но почему из всех возможных вариантов "крестных походов за исконно русскими землями" он выбрал именно Крым и Донбасс? В чем причина? Почему не Прибалтику, например?", - задался вопросом автор.

По мнению Коболева, Украина представлялась Москве "самой легкой из достойных целей".

"Такой же, как и в январе 2006 г., когда украинская государственная компания "Нафтогаз" подписала многомиллиардный контракт со швейцарской частной компанией RosUkrEnergo, передав ей в монопольный контроль самые прибыльные сегменты украинского газового бизнеса. И все это за одну ночь переговоров в Москве. Думаю, это событие заставило задуматься российскую сторону над очевидным вопросом: "А может они еще что-то готовы так же легко отдать?", - отмечает глава "Нафтогаза".

Коболев подчеркивает, что единственно доступной стратегией победы Украины в войне с РФ является реальное введение в стране режима нулевой толерантности к коррупции.

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Подробнее о защите Украины от российской агрессии и проблеме коррупции в госкомпаниях читайте в статье Андрея Коболева "Победить себя" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Коболев Россия
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