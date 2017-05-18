Рада отказалась обращаться к СНБО с предложением по санкциям против Януковича и его окружения

В поддержку проекта соответствующего постановления проголосовали лишь 202 народных депутата.

Раде не хватило голосов на санкции против Януковича и Ко

Верховная Рада Украины не поддержала предложение о применении персональных санкций против бывших украинских чиновников высокого ранга (в том числе – беглого экс-президента Украины), а также против ряда бизнесменов.

В поддержку проекта соответствующего постановления №5350 проголосовали лишь 202 народных депутата из 226, необходимых для принятия решения.

Спикер Рады Андрей Парубий два раза поставил на голосование вопрос возвращения к рассмотрению данного постановления, однако в его поддержку необходимого количества голосов также не нашлось.

Напомним, в марте Совет Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на один год.

6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.