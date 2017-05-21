Путин не отправит Медведева в отставку под давлением оппозиционных организаций и СМИ – эксперт

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Однако сохранить высокое положение нынешнему премьеру, скорее всего, не удастся.

Путь наверх для Медведева уже закрыт, дальше только в сторону и вниз nk-tv.net

До последнего времени "казус Медведева" обсуждался, главным образом, в парадигме "первый или второй", то есть сохранит ли он пост премьера после президентских выборов — или же ему уготована более весомая политическая роль. Но теперь, когда кресло премьера действительно зашаталось, оказалось, что круг бенефициаров столь же размыт, сколь и личные перспективы Медведева. Об этом пишет в своей статье дляАлексей Ижак.

Автор отмечает, что сейчас нет видимых причин для немедленной отставки премьера. Правы те, кто считает, что Путин не принимает решений под внешним давлением, даже если они диктуются политической логикой. Он не станет убирать Медведева только лишь потому, что по его политическому образу был нанесен слишком сильный удар неким Навальным или рукою Навального, имя которого даже запрещалось произносить в кремлевских СМИ. Тем более, что для этого нет непосредственных политических причин. Гнев москвичей быстро переключился с премьера на мэра столицы Сергея Собянина, запустившего спорную программу реновации жилищного фонда. Рубль удерживает позиции. Выборы еще через год. Новый политический сезон начнется осенью, после отпусков. Смысла снимать премьера, пока Путин не решил окончательно, идет ли он на выборы, и если да, то с какой идеей, — нет.

"Другое дело перспектива. В российских элитах созревает консенсус, что на посту премьера должен находиться не просто прозрачный проводник высшей власти, заполняющий пустоту многообещающим ничем, но кто-то действительно способный вытянуть страну из застоя, вести ее вперед. Путь наверх для Медведева, скорее всего, уже закрыт. Дальше — только в сторону и вниз. Досидеть до президентских выборов весной следующего года и затем получить почетный, но менее ответственный пост, может оказаться для него максимумом возможного" – пишет Ижак.

Подробнее о предполагаемом приемнике Путина читайте в статье Алексея Ижака "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".