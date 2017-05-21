Путин не отправит Медведева в отставку под давлением оппозиционных организаций и СМИ – эксперт

Однако сохранить высокое положение нынешнему премьеру, скорее всего, не удастся.
Автор отмечает, что сейчас нет видимых причин для немедленной отставки премьера. Правы те, кто считает, что Путин не принимает решений под внешним давлением, даже если они диктуются политической логикой. Он не станет убирать Медведева только лишь потому, что по его политическому образу был нанесен слишком сильный удар неким Навальным или рукою Навального, имя которого даже запрещалось произносить в кремлевских СМИ. Тем более, что для этого нет непосредственных политических причин. Гнев москвичей быстро переключился с премьера на мэра столицы Сергея Собянина, запустившего спорную программу реновации жилищного фонда. Рубль удерживает позиции. Выборы еще через год. Новый политический сезон начнется осенью, после отпусков. Смысла снимать премьера, пока Путин не решил окончательно, идет ли он на выборы, и если да, то с какой идеей, — нет.
Подробнее о предполагаемом приемнике Путина читайте в статье Алексея Ижака "Медведев и пустота" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA